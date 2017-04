La moglie di Mike Bongiorno ha un nuovo amore, Karina Cascella contro le vedove dei vip

Martedì 11 Aprile 2017, 18:45

A "si parla di separazioni e di lutti celebri. Ospiti nel salotto dila vedova di Gino Bramieri e quella di Gianfranco Funari, mentre un servizio mandato in onda dalla conduttrice annuncia chemoglie del compianto Mike Bongiorno, ha trovato un nuovo amore. L'opinionistatuttavia, insinua che le vedove presenti in studio si sono riprese troppo presto. Così cresce la tensione.Tra chi paragona una separazione a un lutto e chi sostiene che essere lasciate è molto peggio che restare vedove si inserisce la Cascella con la battuta "Loro l'hanno superato benissimo diciamo a distanza di tempo. Avendo avuto dei personaggi con cognomi importanti e poplari, siete spesso in tv, diciamo che avete costruito anche una specie di popolarità rispetto a questa cosa. Vi hanno lasciato un'eredità dal punto di vista televisivo". Nel dibattito intergengono anche gli altri ospiti e scoppia la polemica.A quasi 8 anni dalla scomparsa del re dei quiz televisivi, Daniela Zuccoli, che sposò Mike nel 1972 e da cui ha avuto tre figli, ha trovato un nuovo compagno. Lo ‘spasimante’ si chiama Elio, lavora nella finanza ed è al suo fianco da circa un anno e mezzo: "Non ho chiuso la porta dei sentimenti, degli interessi, della curiosità. Sono passati oltre sette anni da quando Mike non c’è più e i primi due anni non uscivo di casa nemmeno per comprare un paio di scarpe. Poi ho iniziato a fare viaggi, a vedere amici, perché questa è la vita".

