L'Isola dei Famosi tenta il colpaccio: in arrivo Gianluca Vacchi e la fidanzata?

Giovedì 22 Dicembre 2016, 17:35

MILANO – Con il nuovo anno tornerà sugli schermi Mediaset l’Isola dei Famosi e gli autori sono alla ricerca di naufraghi vip da far “sopravvivere” in Honduras.I nomi fatti sono stai molti e ora una nuova coppia si affaccia nella rosa dei possibili candidati, quella formata da, star di Instagram e la fidanzata Giorgia Gabriele: “A Cologno Monzese – fa sapere Alberto Dandolo per “Oggi” - gira voce che Alessia Marcuzzi e i suoi autori non abbiano ancora trovato un “nome forte” da inserire nel cast della prossima Isola dei Famosi.Piersilvio Berlusconi avrebbe chiesto di sondare la disponibilità di Gianluca Vacchi, 49, e della fidanzata Giorgia Gabriele, 31. Come reagirà l’eccentrica coppia?".

