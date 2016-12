Kylie Jenner, il regalo hot per i fan: il video della baby Kardashian

Martedì 27 Dicembre 2016, 13:15

di Ida Di Grazia

Un passato da brutto anatroccolo, tante sorelle ingombranti e bellissime, e un posto al sole da conquistare, Kyle Jenner per Natale si prende la sua rivincita.La più giovane delle sorelle Kardashian, ha girato un video davvero bollente per la rivista "W" in cui si mostra in tutto il suo sex appeal. Labbra voluttuose, curve bombastiche che non ha nulla da invidiare alle sorelle più famose Kim e Kendall.Il filmato è stato diffuso proprio il giorno di Natale come regalo ai fan ed è stato diretto dalla fotografa Sasha Samsonova.

