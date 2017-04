Joanna Krupa, foto di compleanno senza veli: fisico mozzafiato per la modella 38enne -Guarda

Venerdì 7 Aprile 2017, 21:59

With my birthday just around the corner it makes me realize more and more that today age is just a number 🍷. With a great healthy and fit life u can feel beautiful and self confident at any age. #girlpower #womenruletheworld #joannakrupa #nofilter #weareallbeautiful Un post condiviso da Joanna Krupa (@joannakrupa) in data: 5 Apr 2017 alle ore 15:50 PDT

Day dreaming 🌊☀️ #joannakrupasluxurydestinations #paradisewithjoannakrupa Un post condiviso da Joanna Krupa (@joannakrupa) in data: 31 Mar 2017 alle ore 11:00 PDT

Compleanno senza veli per. La modella, nuvole sullo sfondo, a bordo piscina, indossa solo un cappello di paglia e copre i seni con le mani. La Krupa ottiene così decine di migliaia di like in un solo giorno, grazie a questaad alto tasso erotico.Questo il pensiero che la splendidaa 38enne dedica ai suoi fan: "Con il mio compleanno appena dietro l'angolo capisco sempre di più che. Con una vita sana e mantenendosi in forma ci si può sentire bella e sicura di sé a qualsiasi età".

© RIPRODUZIONE RISERVATA