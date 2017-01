Lunedì 2 Gennaio 2017, 17:18

..E niente, volevo #condividerelabellezza ancora una volta e farvi sapere che io il gran regalo de 2017 l'ho già ricevuto . E non esiste niente di più bello !!! Finalmente zia, FINALMENTE VOI ❤️Ti aspettavo da una vita.. #quandomenoteloaspetti#joy#vita#sorprese#miei#amori#lazy#zia#lafamiglia#patriadecuore#sembrafintomaèreale#amogià @veroniqueen Una foto pubblicata da Giulia De Lellis (@giuliadelellis103) in data: 2 Gen 2017 alle ore 02:56 PST

L'anno nuovo è iniziato con gioia per. L'ex corteggiatrice di "Uomini e Donne", legata sentimentalmente ad Andrea Damante, ha annunciato su Instagram di essere diventata zia per la prima volta.“E niente, volevo condividere la bellezza ancora una volta e farvi sapere che io il gran regalo de 2017 l’ho già ricevuto. E non esiste niente di più bello !!! Finalmente zia, FINALMENTE VOI! Ti aspettavo da una vita..”. E' arrivato dunque un bel nipotino in famiglia.La De Lellis proprio in questi momenti è in partenza per una romantica vacanza con il suo Andrea per una località di montagna immersa nella neve.

