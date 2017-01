Gianna Nannini dopo il tour, sulle nevi con la figlia Alice in Svizzera

Mercoledì 4 Gennaio 2017, 15:51

Buongiorno a voi! #instagood #gig #instahappy Una foto pubblicata da gianna nannini (@officialnannini) in data: 11 Dic 2016 alle ore 01:35 PST

Il libro l'ho finito ora "cazzi miei" Una foto pubblicata da gianna nannini (@officialnannini) in data: 11 Nov 2016 alle ore 10:01 PST

SVIZZERA – Il tour “Hitstory 2016” l’ha portata in giro per l’Europa ed orasi gode un po’ di relax in montagna.La cantante è stata fotografata da “Chi” sulle nevi di Silvaplana accompagnata da un’amica e dalla figlia, che coccola affettuosamente, con cui si gode il sole invernale prima di una sessione di shopping.

© RIPRODUZIONE RISERVATA