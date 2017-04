Gerry Scotti senatore a vita: "Non voglio il vitalizio, ma non so a chi dirlo"

Martedì 11 Aprile 2017, 14:38

«Renzi? Con lui abbiamo 'in sospeso' una vecchia storia, quella della pensione...». Lo racconta a Un giorno da pecora (Radio 1), showman e in passatodel Psi per una legislatura. Quei cinque anni a Montecitorio sono bastati a fargli maturare un vitalizio di 1.400 euro al mese, a cui però l'amato conduttore tv vorrebbe rinunciare.Scotti scrisse a Renzi nel 2014 per farsi togliere il vitalizio «Lui disse 'ci penso io, stai sereno!' Poi è sparito, ora non so a chi telefonare. Però mi ha detto che prima o poi si attuerà un provvedimento per cui chi vuole rinunciarci dovrà solo firmare la rinuncia, punto e basta».

