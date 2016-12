Martedì 27 Dicembre 2016, 20:05

😍😍ma come fai ad essere così bono?πŸ˜πŸ’™ _che regali avete ricevuto, riceverete o desiderate per Natale?_ Una foto pubblicata da Fedez (@therealfedez) in data: 24 Dic 2016 alle ore 11:26 PST

Loving these holidays πŸ’˜ Una foto pubblicata da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 26 Dic 2016 alle ore 08:41 PST

Birbantello!!😁😁 Una foto pubblicata da Fedez (@therealfedez) in data: 25 Dic 2016 alle ore 09:09 PST

Christmas dinner shot by @waynemaser Una foto pubblicata da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 26 Dic 2016 alle ore 15:29 PST

LOS ANGELES – Dopo la fine di XFactor, con la sua Gaia Gozzi arrivata seconda,è volato oltreoceano.Il rapper e giudice del talent Sky infatti è volato in California dove ha trascorso le vacanza natalizie assieme alla fidanzatanella casa della sua famiglia a Beverly Hills.I due naturalmente non hanno mancano di tenere informati i rispettivi fan attraverso i profili Insagram dove non mancano le immagini del tenero Natale di coppia, accompagnate da frasi romantiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA