Federica Nargi e il battesimo di Sofia: "Un 2016 più bello di questo non poteva esserci"

Martedì 27 Dicembre 2016, 20:04

Pronta per il suo primo natale e per il suo battesimo. β€πŸ’«β­οΈπŸ˜Š#battesimoSofia#dolceamoremio#primoNatale Una foto pubblicata da federica nargi (@fede_nargi) in data: 25 Dic 2016 alle ore 02:12 PST

Una giornata ricca di emozioni β€πŸ’«πŸ’«πŸ’« ⭐️ un 2016 più bello di questo non poteva esserci . @alessandro_matri_32 #family#amoallafollialamiafamiglia#sofia#ilpiubelnataledellamiavita Una foto pubblicata da federica nargi (@fede_nargi) in data: 25 Dic 2016 alle ore 08:55 PST

Christmas πŸŽ„πŸŽ πŸΌβ­οΈπŸ’«πŸ’«πŸ’«πŸ’«πŸŽ„πŸŽ πŸΌ #natale#family#sister#ilpiubelnataledellamiavita @claudianargi Una foto pubblicata da federica nargi (@fede_nargi) in data: 25 Dic 2016 alle ore 04:14 PST

MILANO – Un Natale all’insegna della piccolapere Alessandro Matri. La coppia infatti ha deciso di battezzare la loro prima figlia proprio il 25 dicembre.L’ex velina ( e partecipante a Pechino Express) ha prima dal suo profilo Instagram postato uno scatto di Sofia con indosso un abitino bianco accompagnata dalla didascalia: "Pronta per il suo primo Natale e per il suo battesimo.#battesimoSofia #dolceamoremio #primoNatale"..”, per poi postare uno scatto che la ritrae assieme al compagno seguito dalla fase: "Una giornata ricca di emozioni, un 2016 più bello di questo non poteva esserci . @alessandro_matri_32 #family #amoallafollialamiafamiglia #sofia #ilpiubelnataledellamiavita".

