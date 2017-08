Fan in delirio per il topless sotto la doccia, ma è una pubblicità

I ❤️my new 👙 @heidiklumintimates #heidiklumintimates #heidiklumswim Un post condiviso da Heidi Klum (@heidiklum) in data: 12 Ago 2017 alle ore 06:50 PDT

Martedì 15 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 11:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ennesimo topless in questa estate bollente. I followers della modella 44enne hanno ammirato uno scatto sotto la doccia e soprattutto un video boomerang che ha fatto impazzire i fan sui social. Nelle immagini una splendida e in formaNel breve filmino, Heidi si rinfresca sotto l'acqua e i like e le visualizzazioni si sono triplicati, ma il video è per sponsorizzare la suaLo slogan dello slip bikini della collezione Heidi Klum Intimates recita: “Romantica, sexy senza sforzo e con un tocco giocoso“.