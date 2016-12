Eva Longoria, vacanze ai Tropici e fisico al top

Mercoledรฌ 28 Dicembre 2016, 14:18

๐ŸŒž Una foto pubblicata da Eva Longoria Baston (@evalongoria) in data: 27 Dic 2016 alle ore 13:18 PST

๐ŸŒž๐ŸŒž๐ŸŒž Una foto pubblicata da Eva Longoria Baston (@evalongoria) in data: 23 Dic 2016 alle ore 11:11 PST

A 41 anni il fisico è ancora al top come in passato, per Eva Longoria.La star di 'Desperate Housewives' si sta rilassando ai Tropici da qualche giorno e non rinuncia a regalare ai propri follower su Instagram degli scatti da urlo. Il tempo, per la sexy attrice, sembra proprio non passare mai...

