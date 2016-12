Giovedì 29 Dicembre 2016, 10:56

L'ultimo concerto, lo scorso 20 dicembre, al Forum di Assago. Poi via, di corsa, per rilassanti vacanze di Natale al mare con la famiglia: Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli hanno scelto di godersi il sole di Miami.Con i due figli, Gabrio Tullio e Raffaela Maria, il cantante e la sua compagna hanno trascorso le vacanze natalizie al mare in Florida. A pizzicarli, come riporta TgCom24 , è stata la rivista di gossip 'Diva e Donna'. Tanto relax e serenità per Eros e Marica, che dopo i due figli sfoggia ancora un fisico perfetto.

