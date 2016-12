Giovedì 22 Dicembre 2016, 18:09

Le cose che succedono per caso sono sempre le migliori.. come questo pranzo con te @amorosoof ❤️ I LOVE YOU Sandrina!!! #unapazzaacasa Una foto pubblicata da Emma Marrone (@real_brown) in data: 15 Dic 2016 alle ore 05:55 PST

/ GREY / Una foto pubblicata da Emma Marrone (@real_brown) in data: 14 Dic 2016 alle ore 06:16 PST

Qui eravamo a Carmel e tu guardavi l'oceano sorridente .. è stato un viaggio pazzesco dove abbiano condiviso tutto! Ti auguro solo cose belle .. almeno quanto te .. e mi auguro di farne parte per sempre ! Buon compleanno Pezzo di cuore ❤️e aspetto i prossimi viaggi da condividere insieme a te ! @verocorno ti amo di bene 😘💥 Una foto pubblicata da Emma Marrone (@real_brown) in data: 19 Dic 2016 alle ore 15:06 PST

MILANO – Dopo l’addio ad “Amici” per motivi professionali,si gode un po’ didi lusso.La cantante, scortata dalla sua, è stata fotografata da “Novella2000” a Milano mentre fa compere in alcune boutique di lusso, in cui acquista anche un cappello che sceglie di indossare immediatamente.Intanto per il suo posto nella scuola della De filippi si fanno molti nomi che vanno da Giorgia a Gianna Nannini passando per l’ipotesi Morgan.

