Emma Marrone e Giuliano Sangiorgi in vacanza, lui le sfiora la pancia: voglia di maternità?

Giovedì 17 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 10:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Vacanze in Salento pertornata nella sua Puglia dopo essere stata narcotizzata e derubata a Ibiza. Il settimanale "Chi" l'ha 'paparazzata' in barca condei Negramaro. Il cantante tocca il pancino dell'amica. Un gesto ironico per sottolineare qualche chilo di troppo o una manifestazione d'affetto per un bebè in arrivo?Emma e Giuliano si conoscono da una vita e hanno molta confidenza. Il leader dei Negramaro posa una mano sulla pancia della collega e lei dimostra imbarazzo e nasconde il volto con le mani.Emma sogna la maternità, ma al momento è ancora single. La cantante, tuttavia, ha dichiarato che farebbe un figlio anche senza un compagno.