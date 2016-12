Sabato 31 Dicembre 2016, 14:38

/ buongiorno 2016 / Una foto pubblicata da Emma Marrone (@real_brown) in data: 31 Dic 2016 alle ore 02:18 PST

L'ultimodell'anno didesta qualche preoccupazione nei fan. La cantante appare infatti nel suo profilo, come se volesse comunicare di non essere in forma per questo ultimo giorno dell'anno.Emma è un personaggio molto popolare nei, e come pochi ha la capacità di scatenare dibattiti e polemiche. Ultimamente è apparsa in unadurante una festa con gli amici e, a causa degli occhi chiusi, i più maligni hanno pensato che fosse ubriaca o drogata.Forse il broncio di questo selfie è rivolto a loro. In ogni caso per una star come Emma postare una foto simile è un gesto di coraggio e sincerità, doti che a Emma non mancano di certo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA