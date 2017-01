Martedì 3 Gennaio 2017, 20:28

/ obbiettivi / Una foto pubblicata da Emma Marrone (@real_brown) in data: 3 Gen 2017 alle ore 02:01 PST

Per dire ... Una foto pubblicata da Emma Marrone (@real_brown) in data: 3 Gen 2017 alle ore 02:44 PST

A Napoli senza filtri ! 🍸#wlitalia #sud Una foto pubblicata da Emma Marrone (@real_brown) in data: 28 Dic 2016 alle ore 06:58 PST

/adesso/ @luisa.carcavale #unannodiadesso Una foto pubblicata da Emma Marrone (@real_brown) in data: 27 Nov 2016 alle ore 12:53 PST

E' più corretto scrivere? La tormentata questione è tornata in auge grazie a, che dopo le vacanze di Natale ha postato sul proprio profilo Instagram una foto che la ritrae accanto ad alcuni pesi, in procinto di allenarsi. '' ha scritto la cantante nella didascalia della foto. Ma non ha fatto in tempo a pubblicarla, che sotto l'immagine sono iniziati a comparire i primi commenti stizziti da parte dei fan, che le hanno fatto notare come la forma più corretta della parola 'obiettivo' sia con una sola 'b.'"Obiettivo come aggettivo per distinguerlo da obbiettivo sostantivo - la bacchetta un utente - che viene usato per far riferimento all'obbiettivo della". "Al mio paese per 'obbiettivo' si intende quello della macchina fotografica - commenta un altro - mentre 'obiettivo' è un'altra cosa. Raggiungere un obiettivo?".Molti gli utenti che hanno spezzato una lancia a favore della cantante: "Sono giuste entrambe le forme! - si legge ancora tra i commenti - Non state tutti a corregge che non siete tutti così intelligenti come credete". "Tu poi - scrive una sua fan - puoi scriverlo anche con 11 B". A intervenire poi nella diatriba è stato anche Biagio Antonacci, che dopo aver commentato con un '' ha aggiunto ''.Immediata la replica di, che qualche ora più tardi ha postato uno screenshot dalla pagina web dellasull'uso più corretto delle due forme. "" chiosa la cantante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA