Emma Marrone arrestata? Lei svela tutta la verità...

Lunedì 2 Gennaio 2017, 18:57

Una personalità molto spiccata quella della cantante salentina: è stata proprio lei, infatti, a raccontare nel corso di un'intervista al programma ' Fan Caraoke ' con, un particolare molto delicato della sua vita.Emma ha raccontato dell'episodio del suo arresto, avvenuto ai tempi della scuola: "Ero una ribelle, ma a scuola andavo bene - ha ammessonell'intervista rilasciata un anno fa su-. Una volta la polizia mi arrestò per un picchetto. Avevamo fatto occupazione, ma non era solo colpa mia. La preside mi ha salvato. Certo, entrare al liceo insieme alla polizia".Ma oracambia versione e a '' dice: "Non sono stata arrestata, erano gli anni in cui le occupazioni erano ancora ‘forti’ e sentite. Il vero motivo era comunque prendere tempo….Riconosco di non essere l’esemplare della femminilità in assoluto anche se, poi, quando c’è da essere femmina divento femmina. Se esco con un fi*o il tacco mi viene spontaneo. Ho il drago tribale sul fondoschiena, il nome di mia nonna nell’avambraccio, un muffin sulla coscia (la cosa più ‘ignobile’ che potessi fare nella mia vita: 5 anni fa aveva una forma, ora sembra un panettone della Bauli), ‘Je me fous’ (non me ne frega niente’) sul braccio, sul fianco tutto un ramo di ciliegio con una rondine".

