Cristina Buccino, lo shooting è hot: il décolleté esplosivo "straborda"... -Video

Sabato 8 Aprile 2017, 17:35

#newcampaign2017 @sun_sisters_ #sunsisterbeachwear #ph @phrancescoguarnieri 📸📸📸 Un post condiviso da Cristina Buccino (@cribuccino) in data: 8 Apr 2017 alle ore 03:38 PDT

🙃☺️☺️☺️ #shootingday📸📸📸 #backstage #allegria🎈 Un post condiviso da Cristina Buccino (@cribuccino) in data: 7 Apr 2017 alle ore 05:04 PDT

ROMA -esplosiva come non mai. L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi torna a sedurre i fan con unoNell'ultima immagine postata su Instagram , Cristina appare in tutto il suo splendore. Le curve mozzafiato sono strizzate in un costume intero che non lascia spazio all'immaginazione. EIeri la showgirl aveva postato anche un video in costume in cui saltava e. I fan apprezzano...

© RIPRODUZIONE RISERVATA