Ci ha abituato alle sue foto hot ma, con un fisico così, è sempre un piacere osservarla: stiamo parlando diLa bella Naike ha deciso però di unire la sensualità del suo corpo con un messaggio politico: la figlia di, infatti, ha deciso di schierarsi con ile ha scritto un post 'politico' a corredo di una immagine su Instagram."Il leader 5 Stelle per una volta dice qualcosa di giusto! Un tribunale del popolo contro telegiornali e giornali. C...o c...o c...o oh Yes!!sono con te!!! Italiani su!!! Non importa da che parte stiamo in questo momento. L'importante è la Verità. È fondamentale che l'informazione che ci viene data non sia manipolata. L'unione fa la forza!", scrivesu

