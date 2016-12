Claudia Galanti innamorata: "Un professionista non single di Milano"

Martedì 27 Dicembre 2016, 15:33

🦃🦃🦃 #gettingreadyforchristmas Un video pubblicato da @claudiagalantireal in data: 24 Dic 2016 alle ore 06:42 PST

The 3 C's of life : Choices, Chances, Changes You must make a choice to take a chance or your life will never change ❤️ @capricciosaofficial Una foto pubblicata da @claudiagalantireal in data: 15 Dic 2016 alle ore 09:33 PST

MILANO - Dopo il matrimonio con Arnaud Mimran e il fidanzamento (archiviato) con il playboy Tommaso Buti, sembra proprio che Claudia Galanti sia di nuovoStavolta la modella ex isolana Claudia sarebbe interessata a un professionista non single: “Claudia Galanti, 35, archiviata la relazione con l’imprenditore Tommaso Buti (attualmente agli arresti) – fa sapere Alberto Dandolo sulla rubrica “Ah, saperlo…” per “Oggi” - avrebbe messo gli occhi su un facoltoso professionista di Milano.Sembra che lui appartenga a una nota famiglia e che non sia single. Riuscirà la bella e combattiva paraguaiana a far breccia nel suo cuore? Ah, saperlo...”.

