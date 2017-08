Caterina Balivo, è nata la figlia. Annuncio su Instagram: "Si chiama Cora"

Cora ! Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo) in data: 16 Ago 2017 alle ore 10:47 PDT

Mercoledì 16 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 20:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

è diventata mamma di nuovo. Ha dato alla luce la sua bambina oggi e le ha dato il nome di Cora. L'annuncio per i fan sul suo profilo Instagram.Naturalmente a settembre si prenderà una piccola pausa dalla tv per poi tornare su Raidue alla conduzione di "Detto Fatto" dopo poche settimane dal parto. Solo pochi giorni fa aveva documentato la sua gravidanza in vacanza.