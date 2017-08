Belen, più sexy che mai ma anche pensierosa su Instagram

Aquí• ๐Ÿƒ๐Ÿƒ๐Ÿƒ Un post condiviso da Belén Rodriguez ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น (@belenrodriguezreal) in data: 14 Ago 2017 alle ore 04:13 PDT

Buenos días!!!!! Io continuo il mio detox con @fitvia.it ๐Ÿ˜˜#fitvia #advertising #percorsodetox Un post condiviso da Belén Rodriguez ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น (@belenrodriguezreal) in data: 15 Ago 2017 alle ore 04:36 PDT

Buenas buenas• ๐Ÿค”๐Ÿค”๐Ÿค” Un post condiviso da Belén Rodriguez ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น (@belenrodriguezreal) in data: 18 Ago 2017 alle ore 09:56 PDT

Belen Rodriguez più sexy (e abbronzata) che mai negli ultimi scatti pubblicati sull'account Instagram.Ora che siamo nella seconda metà di agosto, la pelle della showgirl argentina è sempre più scura e la tintarella notevole la rende ancora più bella.Nelle ultime foto pubblicate su Instagram, Belen appare sola e in cerca di relax. C'è una foto, però, che emana una certa malinconia: la Rodriguez appare un po' pensierosa, ma forse è solo un po' di tristezza per la fine dell'estate che si sta avvicinando. Lei, però, può sempre tornare in patria tra qualche mese per godersi nuovamente il sole e le alte temperature.