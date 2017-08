Asia Argento: "Sono una madre sola. Morgan? Meglio sola che con un uomo fra le scatole"

I feel fine like everybody else Un post condiviso da asiaargento (@asiaargento) in data: 8 Ago 2017 alle ore 09:41 PDT

Make Art Every Day • #PieceOfMind • photo by Jacob Khrist, thanks to @antonio_luisi_official Un post condiviso da asiaargento (@asiaargento) in data: 28 Lug 2017 alle ore 05:07 PDT

When you finish writing something and you feel accomplished as fuck Un post condiviso da asiaargento (@asiaargento) in data: 1 Giu 2017 alle ore 06:35 PDT

Word to the motherfucker Un post condiviso da asiaargento (@asiaargento) in data: 4 Ago 2017 alle ore 09:16 PDT

Venerdì 18 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 18:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO – “Mi alzo la mattina alle sette, porto i figli a scuola, faccio ginnastica e faccio la spesa, tutto qui”. Asia Argento si confessa in un’intervista a “Quotidiano.net” in cui dichiara di essere un “madre sola”.Asia infatti ha due figli, Anna Lou e Nicola Giovanni, nati dalle sue relazioni cone il regista Michela Civetta: “Sono una madre sola – ha fatto sapere - con i padri che non aiutano: non parlo di soldi, ma di presenza.Ho trovato due uomini su due che non si prendono le loro responsabilità... Morgan? Lasciamo perdere. E io a prendermi la croce e portarla: e me la porto anche allegramente. Meglio sola con due bimbi meravigliosi che con un uomo fra le scatole”.Ora è felice a fianco del fidanzato, lo chef tv americano Anthony Bourdain: “Sono felice. Finalmente un uomo, non un pappamolle. È colto, intelligente, mi lascia i miei spazi e dà rispetto e collaborazione. È una bella persona. Matura, ma non per l’età. Forse l’uomo matura verso i 50 anni, e la donna a 40. Io sto iniziando”