Venerdì 7 Aprile 2017, 21:09

Ieri durante #NapoliJuve è andato in onda lo spot Kissimo Biancaluna, che ha realizzato 17.700.000 contatti! 😱😱 Grazie mille a tutti!❤☺ #kissimo #biancaluna @kissimobiancalunaofficial Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 6 Apr 2017 alle ore 10:21 PDT

I minuti che seguono dipendono dai momenti che vivi .....❤️❤️ #notteancheavoi☺ @letwinstst Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 5 Apr 2017 alle ore 15:24 PDT

posta oggi sul suo profiloundi unogirato per una marca di intimo made in Italy, mandando i fan in visibilio. I followers infatti la elogiano in commenti come "Notevole Anna, sensualità al top, complimenti" o "magnifica è dir poco...".Ma ieri le cose erano andate diversamente. Anna aveva infatti pubblicato una foto dove appare, a detta di alcuni fan, troppo. C’è chi dice che la Tatangelo non starebbe bene, e per molti ha un aspetto piuttosto sciupato.Nessuna risposta da parte di Anna, che non dà retta alle critiche e sembra invece molto fiera e soddisfatta del suo stato di forma attuale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA