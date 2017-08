La bimba in braccio alla mamma è la protagonista dello scoop dell'estate : la riconoscete? Guarda

Sabato 12 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 13:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

E' diventata famosa da ragazzina in televisione grazie ad una trasmissione tv e, crescendo, si è rivelata un'attrice straordinaria. Quest'estate è stata la protagonista dello scoop dell'estate dopo che le sue foto in compagnia del suo nuovo uomo sono finite sulle pagine dei settimanali di gossip.Avete capito di chi stiamo parlando? Di Ambra Angiolini, naturalmente, che ha pubblicato sul suo profilo Instagram un tenerissimo post dedicato ai suoi genitori. Nella foto si vede Ambra da piccola in braccio alla mamma e accanto al papà: «La mia famiglia - scrive - Quello che sento è che se tornassi in quel campeggio, a 35 anni di distanza, la foto sarebbe praticamente identica. Io sarei ancora tra le braccia di mia madre, la donna più enigmatica e forte del mio universo e mio padre avrebbe ancora lei al suo fianco e quel sorriso immutato che il tempo non può far invecchiare. Siete così reali. Grazie».