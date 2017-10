Alessia Marcuzzi: "Due figli con due uomini diversi. Ora ne ho sposato un altro, non riesco a placarmi"

Trova l’intruso😂✌️ #mamiandsnipul #momanddaughter #buonanotte Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 17 Ott 2017 alle ore 12:13 PDT

ROMA – “Avevo lasciato tutto, anche la tv. Volevo solo sposarmi e fare la mamma. Ero la casalinga perfetta”,torna al legame con Simone Inzaghi, da cui è nato il primo figlio Tommaso.Poi è arrivata Mia, nata dalla sua unione con Francesco Facchinetti e infine il matrimonio con Paolo Calabresi Marconi: “Ho avuto due figli con due uomini diversi – ha raccontato in un’intervista al Corriere della sera - ora sono sposata con un altro. Non ho fatto come mamma e papà, che si sono fidanzati a 16 anni e sono ancora insieme: un modello che mi piaceva ma non ho saputo replicare. Non riesco a placarmi”.I figli crescono e il mestiere di mamma si complica: “A Tommaso ho dato il telefonino ma poi lo controllo. Gli ho installato l’app per vedere dove va: una volta ha saltato scuola e l’ho subito beccato. Mi ha detto: se lo facevi tu non ti scoprivano. Ha ragione. È tutto un lavoro di acceleratore e freno”.