Alessia Fabiani, selfie nuda con i figli sul letto. I fan si dividono: "Vergognosa", "Bellissimi" -Foto

Sabato 8 Aprile 2017, 22:44

nuda sul letto, e con lei i figli, anche loro nudi. Illa showgirl l'ha postato poco fa su, scrivendo: "La mamma ti presta le sue braccia dopo averle trasformate in ali. (Elis Rapeanu) #alessiafabiani #kim#keira #lamiavita #family". E subito i fan si sono scatenati a commentare quell'immagine."Molto bella e Sensuale allo stesso tempo". E poi, "Non la trovo assolutamente volgare,una mamma con dei bambini non potrà mai risultare maliziosa.Ma ahimè penso invece a tutti quei pedofili che non fisseranno la madre ma i bambini,salveranno la.foto e la faranno circolare tra i loro siti.purtroppo viviamo in un mondo che queste foto intime dobbiamo tenercele per noi,non perché oscene,ma osceno è l'occhio che le guarda.lo dico con rammarico perché davvero trovo che sia una bellissima foto".Ma altri la pensano in modo diverso: "No, queste foto nudi con i bimbi no, ma non hai paura con tutti i dementi in giro che ci sono, con tutto quello che si sente... boh!!"."Perché sei una mamma dolcissima e la gente deve solo sparlare...copri il viso dei bimbi...perché nn si sa mai"."Postare le tue foto come e dove vuoi è una cosa, ma pubblicate le foto dei tuoi figli così, non ha proprio senso... non ho mai commentato nessuna foto. Ma questa immagine, che tenuta per te, sarebbe stata di una dolcezza estrema, messa in piazza è solo tristezza".

