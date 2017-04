Michelle Hunziker incinta? Ecco le foto col pancino sospetto

Mercoledì 12 Aprile 2017, 09:08

Iuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuh!!!! Sono così felice! Finalmente mare!!!! Vi amooooooo! ❤️❤️❤️❤️ Buone feste !!! Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram) in data: 11 Apr 2017 alle ore 06:41 PDT

Colorful life!!!! Buon weekend a voi ❤️❤️❤️ #colorful #fun Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram) in data: 8 Apr 2017 alle ore 03:51 PDT

...assorta in un pensiero d'Amore...#love Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram) in data: 30 Mar 2017 alle ore 04:10 PDT

MILANO – Continuano le voci che voglionoIl gossip è circolato già qualche tempo fa e dopo la nascita di Sole e Celeste, nati dalla sua relazione con Tomaso Trussardi, sarebbe in arrivo il terzo figlio della coppia (quarto per Michelle considerando Aurora, figlia di Michelle ed Eros Ramazzotti) e “Diva e donna” pubblica alcune immagine della conduttrice che mostra un pancino sospetto prima mentre passeggia per Milano e poi durante una trasmissione sulla tv tedesca dove indossava una tutina aderente anni 70.

© RIPRODUZIONE RISERVATA