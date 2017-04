Pamela Anderson supersexy a 50 anni nel servizio per la marca di lingerie

Mercoledì 12 Aprile 2017, 14:24

So tempting to reveal all before Monday, but some things are worth waiting for #AnIconInOurIcons Un post condiviso da Coco de Mer London (@cocodemeruk) in data: 31 Mar 2017 alle ore 05:43 PDT

Temptation and patience are not natural bedfellows, but not long until Monday #AnIconInOurIcons Un post condiviso da Coco de Mer London (@cocodemeruk) in data: 1 Apr 2017 alle ore 05:43 PDT

A revelation now would be tempting, but revealing would be succumbing to temptation #AnIconInOurIcons Un post condiviso da Coco de Mer London (@cocodemeruk) in data: 2 Apr 2017 alle ore 05:28 PDT

#cocodemeruk #Icon Collection #rankin Un post condiviso da The Pamela Anderson Foundation (@pamelaanderson) in data: 4 Apr 2017 alle ore 03:10 PDT

#cocodemeruk #Icon Collection photo by #rankin Un post condiviso da The Pamela Anderson Foundation (@pamelaanderson) in data: 3 Apr 2017 alle ore 15:17 PDT

Sono lontani i tempi in cui faceva innamorare il mondo quando interpretava una delle bagnine di 'Baywatch', eppure alla soglia dei 50 anni Pamela Anderson è ancora terribilmente sexy.Lo dimostra un servizio realizzato per la marca londinese di lingerie Coco de Mer, che ha scelto 'Pam' come nuova testimonial, grazie allo slogan, ripetuto più volte con un hashtag, "Un'icona tra le nostre icone".La Coco de Mer aveva creato una certa attesa tra i follower su Instagram, regalando quotidianamente nuove porzioni di una delle foto del servizio e cominciando dagli occhi, che qualcuno aveva anche riconosciuto.Alla fine, la scorsa settimana, l'azienda di intimo ha pubblicato la foto completa di Pam che posa per il fotografo Rankin in uno studio di Covent Garden.

© RIPRODUZIONE RISERVATA