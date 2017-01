Naomi Campbell, la foto delle sue gambe conquista i fan: boom di like

Mercoledì 4 Gennaio 2017, 15:52

#HappyNewyear my Darlings❤ thank you for your beautiful messages .wishing most Amazing #2017 Mandela Quote : We must use time wisely and forever realize that the time is always ripe to do right😘.👊🏾🙏🏾 Una foto pubblicata da Naomi Campbell (@iamnaomicampbell) in data: 1 Gen 2017 alle ore 12:22 PST

Quarantasei anni e un corpo statuario e perfetto.e le sue gambe chilometriche sembrano non avere età. E' bastato pubblicare uno scatto in riva al mare alla modella per guadagnare consensi su Instagram, dove la Venere nera ha voluto salutare i suoi 3 milioni e mezzo di follower, augurandogli buon anno con un'immagine seducente.Il volto coperto da un panama bianco, e strizzata in un micro bikini rosa, la supermodella ha raccolto oltre 71mila like. "Buon anno miei cari - si legge nella didascalia dello scatto - Grazie per i vostri bei messaggi. Vi auguro uno straordinario 2017". La top model ha poi citato una frase di Nelson Mandela, suo grande amico: "Dobbiamo usare il tempo in modo saggio e renderci conto che è sempre tempo per fare del bene".

