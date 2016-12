Totti e Ilary, gli auguri (con foto di famiglia) dalle Maldive

Martedì 27 Dicembre 2016, 10:20

«Passare in famiglia questi giorni è il regalo più bello che si possa ricevere. Grazie per i vostri auguri e buone feste a tutti da parte nostra». E' il tweet di auguri di Francesco Totti, che dalle Maldive ha condiviso una foto insieme a tutta la famiglia. Il capitano, Ilary Blasi, Christian, Chanel e la piccola Isabel sono seduti, di spalle, sulla (bianchissima) sabbia in riva al mare: belli e abbronzati. Ovviamente la foto è stata condivisa centinaia di volte e più di settemila persone hanno ricambiato gli auguri: chi con un semplice "buone feste", chi augurandosi che l'anno prossimo Totti possa giocare di più e chi - perchè no - parlando dei problemi di Roma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA