Lunedì 26 Dicembre 2016, 11:41

Mescolando la polenta #polentaeformaggi #natale‚̧ Una foto pubblicata da @antoclerici in data: 25 Dic 2016 alle ore 06:57 PST

Dai fornelli della "Prova del cuoco" a quelli della sua cucina, Antonella Clerici non smette di cucinare neanche a Natale, e condivide la preparazione della polenta con i suoi follower. Ma la foto della sua versione casalinga non convince i fan, che hanno subito notato degli errori: il mestolo che la Clerici stringe tra le mani è utilizzato al contrario, così come la pentola non è quella voluta dalla tradizione, cioè il classico paiolo in rame.Nonostante la polenta "impropria", alla fine i fan di Antonella la perdonano, ringraziandola per aver regalato loro un sorriso.

