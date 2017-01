Stefano De Martino e Belen, tenero incontro in montagna: c'era anche Santiago -Guarda

Martedì 3 Gennaio 2017, 14:17

Chissà se un giornotorneranno ad essere marito e moglie ma, nell'attesa, sappiamo per certo che i due non sono indifferenti. La bella showgirl sta provando a ricomporre la sua vita e da qualche tempo ha iniziato una relazione con il campione dellaPer l'ex ballerino di Amici, invece, non c'è nessuna ufficialità sentimentale. Come si vede sul settimanale '' alcune foto proposte in esclusiva su Tgcom24 si sono incontrati, durante la loro vacanza in montagna. E con loro c'era anche il figlioloIl loro appuntamento si è svolto sulla terrazza di un ristorante: dalla foto i due sembrerebbero davvero emozionati e felici di rivedersi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA