Venerdì 7 Aprile 2017, 16:46

#raccontatelacomecazzovolete #piutostodimisurarsiilcazzobisognaamisurariilcuore #bastaguardarelafacciadilbimbopercapirequantoeamatoefelice ❤️💋 Un post condiviso da Jeremias G Rodriguez (@jeremiasgr) in data: 6 Apr 2017 alle ore 20:56 PDT

Sono dure le parole dinei confronti dell'ex cognato. Ilsi è rivolto contro il ballerino accusandolo di non difendere mai la madre di suo figlio dalle pubbliche accuse e dalle polemiche che quotidianamente le vengono mosse.«Ora parlo io. Forse, ma solo forse, io sia un coglione, ma di questa cosa sono fiero e convinto. Non lascerei mai incolpare la madre di mio figlio con accuse false (scontato sta fare/creare situazioni apposta per far parlare la gente). Fondamentalmente perché il male principale lo starei facendo al mio proprio figlio», così scrive il fratello di Belen su Instagram dopo le recenti dichiarazioni fatte da Fabrizio Corona nei confronti della Rodriguez, riferendosi al periodo in cui sono stati insieme.Nessuna reazione è arrivata da Stefano che però, ad onor del vero, in passato aveva già criticato e cercato di zittire le persone che accusavano e attaccavano Belen, proprio perché madre di suo figlio.

