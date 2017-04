BELEN CONTRO CORONA: "I SOLDI IN NERO LI HA GUADAGNATI SOLO LUI"

Non c'è alcun «collegamento» tra «i guadagni 'in nero', che il signorriferisce di aver conseguito, e la persona della signora». È quanto precisa in una lettera il legale di, l'avvocato Marcello D'Onofrio, in relazione ad un passaggio dell'interrogatorio di ieri dell'ex 're dei paparazzi' che, davanti ai giudici di Milano, ha raccontato di aver guadagnato una parte dei contanti, poi sequestrati in un controsoffitto, «nel 2009, quando con Belen Rodriguez siamo diventati una coppia mediatica eccezionale, come Bonnie e Clyde». Le affermazioni di Corona, spiega il legale, «sono state maliziosamente poste in relazione al pittoresco accostamento alla figura di 'Bonnie e Clyde', operato dallo stesso signor Corona al fine di offrire un'immagine di tale legame al tempo stesso iconica ed evocativa». Un riferimento, chiarisce ancora l'avvocato, «ancorché provocatorio ed esagerato, come è del resto nello stile del personaggio», che è «comunque ben lungi dal voler operare un qualsivoglia collegamento tra i guadagni in nero e Belen.Il riferimento, prosegue ancora il legale, «a tale famigerata coppia di fuorilegge, ancorché improvvido, è stato evidentemente utilizzato solo come termine di paragone al quale rapportare l' immensa notorietà conseguita dalla coppia in quel periodo, a seguito dell'innegabile sovraesposizione mediatica cui era sottoposta, e dalla quale il solo signor Corona ha evidentemente tratto profitto a titolo personale». Nessuna «partecipazione» a quei guadagni, dunque, conclude il legale, da parte di Belen.