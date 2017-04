Mario Balotelli, crisi con Fanny: "A Torino con una ragazza brasiliana bionda e avvenente" -Guarda

Venerdì 7 Aprile 2017, 17:51

Yup am not perfect I have scares and bruises but am feeling myself 🙃 Un post condiviso da BabyGirl (@fanny.neguesha) in data: 6 Apr 2017 alle ore 14:43 PDT

#eysseric #Golazo ⚽️ ⚽️ #issanissa 🤙🏾😋🤗❤️😺💪🏾🙏🏾🤞🏾🤙🏾 #merciatous ! #NizzaSuperMario #therealone😂🤗 Un post condiviso da Mario Balotelli🇮🇹🗿👪 (@mb459) in data: 3 Apr 2017 alle ore 03:25 PDT

#tbt #throwbackthursdays What's in the back?😊 Un post condiviso da Mario Balotelli🇮🇹🗿👪 (@mb459) in data: 30 Mar 2017 alle ore 10:57 PDT

MILANO –sono tornati insieme e ora sembra pensino alle nozze.Sembra però che Mario faccia diversi viaggi a Torino e non per amore della città: “Negli ultimi mesi sono sempre più frequenti gli avvistamenti di Mario Balotelli, 26, a Torino – fa sapere Alberto Dandolo per “Oggi” - Cosa va a fare Super Mario all’ombra della Mole?Pare che vada a visitare in gran segreto una sua nuova amica: una ragazza bionda e avvenente di origini brasiliane. Chissà cosa pensa di queste trasferte la fidanzata del calciatore, Fanny Neguesha, 26: ah, saperlo…”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA