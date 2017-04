Balotelli colpisce ancora: chat hot con la pornostar tedesca

Martedì 11 Aprile 2017, 20:25

1 Like - 1 spank on my ass 😃😜 Un post condiviso da plastic girl with real heart (@katjakrasavice.mrsbitch) in data: 6 Apr 2017 alle ore 05:51 PDT

#tbt #throwbackthursdays What's in the back?😊 Un post condiviso da Mario Balotelli🇮🇹🗿👪 (@mb459) in data: 30 Mar 2017 alle ore 10:57 PDT

La 20ennetedescaha affermato di sentirsi spesso in chat cone avrebbe pubblicato sugli screenshot delle chat.Le chat sarebbero poi statedalla stessa pornostar. La didascalia al post era "Quando chatti con Mario Balotelli". Il contenuto delle chat era ovviamente oscurato, dunque non si sa di cosa avrebbero parlato Supermario e la pornostar.Il futuro di Mario a Nizza è incerto, come ha dichiarato il presidente del club, quello di Katja nel mondo del porno invece, a giudicare dai suoi social, è garantito.

