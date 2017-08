VinciCasa: Vinta a Soliera (Modena) un immobile del valore di 500 mila euro

Venerdì 11 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 12:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nell'estrazione di giovedì 10 agosto è stata vinta una casa grazie a VinciCasa, la formula di gioco della famiglia Win for Life del Gruppo Sisal.Il "5" è stato centrato a Soliera in provincia di Modena presso il punto vendita Sisal Bar Romano situato in Via Roma, 424.Il vincitore ora avrà a disposizione 500mila euro da utilizzare per l’acquisto di uno o più immobili in tutta Italia. Dal 2014, anno di nascita del concorso, è la 27esima vincita da 500mila euro assegnata, ma si tratta della quinta da quando la formula del gioco è diventata quotidiana. Il fortunato vincitore potrà utilizzare la vincita per l’acquisto di uno o più immobili a scelta in qualsiasi località d’Italia. Il 40% dell’importo vinto verrà corrisposto in denaro, da utilizzare liberamente a discrezione del vincitore, mentre il 60% servirà per l’acquisto della casa. La combinazione vincente è stata 20,27,33,35,37.