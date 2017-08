Usa, l'ultimo giorno di Bannon alla Casa BIanca: Trump ha deciso di licenziare il suo capo stratega

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto ai suoi consiglieri più vicini che licenzierà Steve Bannon. Lo scrive il New York Times che cita fonti interne alla Casa Bianca. Non è chiaro quando avverrà, visto che i due starebbero ancora discutendo in che modo e quando il capo stratega lascerà il governo. Sempre secondo il New York Times, Bannon aveva consegnato le sue dimissioni a Trump il 7 agosto, il presidente le aveva accettate e avrebbe dovuto annunciarle questa settimana. Tuttavia i fatti di Charlottesville, in Virginia, hanno fatto ritardare la decisione.

Venerdì 18 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 20:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..