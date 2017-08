Va al mare ma rischia l'amputazione dell'alluce, bimba di 18 mesi infettata dalla pipì di un cane in spiaggia

Giovedì 10 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 10:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Portare il cane sulla spiaggia può essere un bel momento per gli animali e i padroni, ma è bene rispettare delle regole igieniche e di civile convivenza, una tra tutte il fatto che Bobbi non faccia i suoi bisognini in spiaggia. Il motivo non è solo nei cattivi odori, ma anche per tutelare la salute di chi si trova nella stessa spiaggia.Una bambina di 18 mesi ha rischiato l'amputazione dell'alluce dopo che questo si era gonfiato in modo anomalo, a causa di un'infezione causata dalla pipì di un cane. La bimba ha contratto l'infezione in spiaggia, mentre era al mare con la sua famiglia, come riporta Metro . La mamma ha notato che qualcosa non andava dopo un bagnetto: si è resa conto che la bimba aveva la febbre alta, era letargica, così l'ha portata in ospedale dove i medici hanno diagnosticato una grave infezione e hanno deciso di operare immediatamente per rimuovere il tessuto infetto e cercare di abbassare le possibilità di un'amputazione.La causa della grave infezione, per i medici, è nel contatto della delicata pelle della piccola, con sostanze chimiche urticanti, come potrebbe essere stata, appunto, la pipì di un cane. «È stato tremendo», racconta la mamma ora che la bimba è fuori pericolo, «Non avevo idea potessero accadere cose simili, spero che i padroni dei cani prestino più attenzione».