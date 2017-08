Si perde nel bosco e mangia bacche e funghi per sopravvivere: 25enne ritrovata dopo 20 giorni

Mercoledì 16 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 18:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Per venti giorni ha vagato in un bosco di Midland, in Alabama, senza mai riuscire a trovare una via d'uscita. Un periodo lunghissimo per la sua famiglia che non sapeva cosa le fosse successo. Poi, quando le speranze sembravano ridotte al lumicino, Lisa Theris, 25enne studentessa di radiologia, è riuscita a districarsi da quel groviglio di rovi e alberi ed è tornata alla vita: è sopravvissuta senza scarpe, borsa e telefonino, mangiando bacche e funghi selvatici. Ha bevuto da pozze e ruscelli, è dimagrita 22 chili, il suo corpo è pieno di graffi e morsi di insetti, ma è viva.La disavventura di Lisa è inizia lo scorso 23 luglio. Prima di sparire era in compagnia di due uomini, Manley Davis, 31 anni, e Randall Oswald, 36, che stavano progettando una rapina in una rimessa di caccia: la ragazza non era a conoscenza del loro piano e, quando lo ha scoperto, è fuggita perdendosi nei boschi. Davis e Oswald sono stati arrestati con l'accusa di furto per essersi portati a casa una refurtiva da 40mila dollari, ma le notizie su Lisa scarseggiavano: l'ultima volta l'avevano vista scappare via, poi il nulla.La ragazza aveva cercato riparo nel bosco, ma nel giro di poche ore non era riuscita più a trovare la via d'uscita. «Non ha familiarità con questa zona e la notte in cui si è rifugiata tra gli alberi, si è persa - ha detto lo sceriffo Raymond Rodgers - Ha continuato a muoversi cercando di uscirne ma, allo stremo delle forze, è finita per girare in tondo per chissà quanto tempo». Qualche ora fa il ritorno alla vita: Liza è riuscita a raggiungere l'autostrada, dove è stata avvistata da una donna sul ciglio della strada. «Un'automobilista ha visto qualcosa muoversi tra i cespugli mentre guidava - ha continuato Rodgers - Si è fermata e ci ha chiamato per dirci che aveva trovato ancora in vita la ragazza scomparsa».Al momento la polizia non ha ulteriori dettagli: attende che Liza si sia completamente ristabilita per chiarire tutti i particolari della vicenda. «Non le abbiamo fatto tante domande - ha detto Rodgers - Volevamo assicurarci che ricevesse tutta l'assistenza necessaria e l'abbiamo portata all'ospedale. È viva e questo è tutto ciò che conta adesso». Nelle scorse ore Liza è tornata nella sua casa di Louisville circondata dall'affetto della sua famiglia.«È debole, indolenzita ed emaciata - ha detto la sorella Elizabeth - Siamo fortunati che sia viva. È molto forte e ha fatto di tutto per non arrendersi». Per il fratello la ripresa, seppur lenta, è già iniziata: «È forte, scherza come sempre. Le prossime settimane saranno difficili, ma lei affronta tutto come un soldato».