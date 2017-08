Giovane immigrato viene ammesso in una prestigiosa università ma annega vicino all'ateneo

Giovedì 10 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 11:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

NEW YORK – Morire così giovani, quando tutti i tuoi sogni sembrano a un passo dall’avverarsi. La scomparsa del diciassettenne Winston Perez Ventura è una tragedia immensa, moltiplicata dal fatto che il ragazzo è morto proprio quando sembrava che il suo impegno stesse aprendogli le porte di un bellissimo futuro. Winston era stato accettato dall’esclusiva università di Cornell, una delle otto prestigiose università private note come “Ivy League” (La lega dell’edera). La vicenda del giovane immigrato dominicano, la scornell universityua vittoria, era diventata nota in tutti gli Stati Uniti. Il video del momento in cui scopriva da una e-mail di essere stato ammesso nell’Università “dei suoi sogni” è diventato virale. Intorno a lui, festanti, si affollavano i suoi compagni del liceo di Harlem, e alla sua sinistra, raggiante, era seduta la madre, Agnelli Gutierrez.Ma oggi le migliaia di persone che gli avevano mandato congratulazioni e avevano gioito con lui non possono trattenere le lacrime: tre giorni fa Winston è morto annegato proprio a Cornell. Era stato invitato a Ithaca, nel nord dello Stato di New York, la sede dell’università, per tre settimane di orientamento. Doveva cominciare a fine agosto i corsi nella facoltà di Architettura e Urbanistica. In un caldo giorno di agosto si è avventurato lungo le gole e le forre che sono uno dei luoghi più belli, ma anche pericolosi, della zona. Qualcuno lo ha visto entrare nelle acque, e non risalire. L’allarme ha subito fatto accorrere sommozzatori e elicotteri. Il corpo è stato recuperato solo dopo cinque ore.La pericolosità delle famose “Gole di Cornell” è ben nota, tanto che l’università ha disseminato cartelli invitando i ragazzi a non bagnarsi. Purtroppo in vari punti l’acqua forma dei laghetti che possono sembrare placidi e innocui. In realtà appena sotto il pelo dell’acqua ci sono correnti fortissime. E il fondo è composto di pietra scivolosissima, su cui è impossibile fare presa. E’ facile essere trascinati via, anche se si è buoni nuotatori. E infatti nel passato queste gole sono state purtroppo anche teatro di numerosi suicidi.Winston sarebbe stato il primo membro della sua famiglia a laurearsi. Era arrivato negli Usa a 9 anni, insieme alla mamma, dalla Repubblica Dominicana. La madre ha raccontato che non avevano nulla, ma che per tutta la vita quel che ha tentato di dare al figlio è stata “una buona istruzione”. Il figlio era noto nel suo quartiere e nel suo liceo di Harlem per la dedizione agli studi, in cui ha sempre brillato, ma anche per il suo lavoro di volontariato: «Era un ragazzo generoso e coraggioso, pieno di gioia e allegria, ma anche con i piedi per terra», ha ricordato una vicina.L’università ha reagito con sgomento. La professoressa Maureen Carroll, direttrice del Dipartimento Ammissioni, ha detto: «Ci sono studenti sui quali hai un presentimento, per i quali capisci che l’ammissione è solo il primo passo che li porterà alla grandezza. Sono ragazzi speciali in un modo che non puoi quantificare. Winston era uno di loro».