Uova contaminate ai pesticidi in 15 Paesi. "Anche l'Italia è coinvolta". Vertice d'urgenza Ue

Sono 15 i paesi coinvolti nello scandalo delle uova contaminate al fipronil. Lo ha detto la Commissione Europea, che nell'elenco dei paesi in cui sono state distribuite le uova, cita anche l'Italia. Gli altri sono: Belgio, Svezia, Francia, Gran Bretagna, Austria, Irlanda, Lussemburgo, Polonia, Romania, Slovenia, Slovacchia e Danimarca. Tra i paesi non Ue, figurano Svizzera e Hong Kong.

La Commissione Europea ha annunciato che il 26 settembre si terrà una riunione ministeriale per «trarre lezioni rilevanti» dallo scandalo.

Travert ha dichiarato che, in totale, le uova contaminate provenienti da Belgio e Olanda «immesse nel mercato» francese da aprile sono più di 200mila. Il ministro ha precisato che il primo lotto, da 196mila uova, è stato venduto tra il 16 aprile e il 2 maggio senza nessun «impatto per la salute». Il secondo lotto, da 48mila, è stato consumato tra il 19 e il 28 luglio. «Il rischio per la salute umana è molto basso visti i livelli di fipronil riscontrati nelle uova contaminate e le abitudini alimentari dei francesi» ha poi aggiunto Travert.

Lo scandalo delle uova contaminate con il fipronil, un potente insetticida, continua a estendersi a livello europeo . Mentre non è escluso che qualche unità possa essere giunta anche sulle tavole degli italiani, forse attraverso prodotti derivati dall'uovo, la Francia ha deciso di minimizzare l'allarme che aveva preoccupato non poco i consumatori transalpini.«Un lotto di 48.000 uova, il 0NL43651-01, può essere stato acquistato dai consumatori», ha annunciato il ministro francese dell'Agricoltura Stéphane Travert ai microfoni di radio RMC, garantendo tuttavia che questo non rappresenta un pericolo. Si tratta del primo lotto di uova contaminate dall'insetticida Fipronil venduto direttamente nei supermercati francesi.Dichiarazioni simili erano giunte, poche ore prime, anche dalle autorità sanitarie danesi: «Le uova contaminate con l'insetticida che sono entrate nel Paese non rappresentano alcun rischio per la salute. In ogni caso, le venti tonnellate di uova contaminate saranno ritirate dal mercato, perché l'insetticida fipronil è vietato nelle industrie alimentari dell'Ue». Per questo scandalo, a oggi, due manager di una azienda olandese di pollame - spiega la Bbc - stati arrestati in un'operazione congiunta con le autorità belghe.