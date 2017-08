Uova contaminate dal fipronil, blitz in Olanda: arrestati due dirigenti di azienda

Giovedì 10 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 16:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Due dirigenti dell'azienda olandese Chickfriend, di Barnveld, sono stati arrestati nel quadro dell'inchiesta sull'utilizzo fraudolento dell'insetticida fipronil nell'allevamento di polli, all'origine dello scandalo delle uova contaminate. Non è ancora chiaro quali siano le accuse contro i due dirigenti. Lo riporta l'online del quotidiano olandese De Telegraaf. Nel corso della giornata sono state condotte anche otto perquisizioni.Secondo quanto scrive l'agenzia di stampa Belga, Chickfriend è al centro del caso, così come la società belga Poultry-Vision. I due amministratori di Chickfriend, arrestati in Olanda, Martin van B. e Mathijs IJ., pochi giorni fa avevano chiuso il sito web e la loro pagina di Facebook, e sembravano essere scomparsi nel nulla. Altre perquisizioni sono state condotte anche in Belgio, nelle zone di Campine e nelle Fiandre orientali, secondo quanto confermato dall'autorità giudiziaria di Anversa.