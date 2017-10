Un uomo legato in auto: "In Sicilia si fa così". Bufera sul video di una rivista di auto francese

«Offese vergognose contro la Sicilia e i siciliani». È bufera su un video pubblicato dalla rivista Auto Moto Magazine su Youtube in cui si vede un uomo incaprettato, di spalle, nel bagagliaio del B-suv. La scena è stata ripresa durante la prova stampa internazionale della nuova Skoda Karoq, che si è tenuta le scorse settimane proprio nella regione sicula, lungo il percorso che va da Palermo a Sciacca.

Nel mirino di politici e social network è finito il giornalista francese che, durante il test drive, ha pensato bene di fare una sosta a Corleone, nel Palermitano. Le immagini della vallata del paesino, tristemente noto per aver dato i natali ad alcuni esponenti mafiosi, sullo sfondo le note di I Have But One Heart, famosissima colonna sonora del film Il Padrino e il reporter che, dopo essere sceso dalla vettura, con un telecomando apre il portellone del bagagliaio dove si vede, di spalle, un uomo con mani e piedi legati. La chiosa del giornalista d'Oltralpe non lascia nessun dubbio nella interpretazione:

In Sicilia si usa fare così

, con un chiaro ed inequivocabile riferimento alle 'usanze' mafiose.

Il video, intitolato 'Un'offerta che non si può rifiutare', ha fatto infuriare politici, tra questi il senatore Giuseppe Lumia che, dopo aver espresso 'indignazione', ha annunciato che presenterà un'interrogazione parlamentare. Ma non solo. La rabbia è esplosa anche sui social network dove utenti italiani e, in particolar modo, siciliani, hanno polemizzato sulla pagina Facebook del magazine:

Con questa becera ironia offendete tutte le persone che quotidianamente si impegnano con tutte le loro forze per cambiare le cose. Potevate evitarlo, davvero

. La cosa, insomma, non è passata inosservata al punto che stamattina il video è stato rimosso dal canale web.



SKODA ALL'OSCURO «Skoda Auto declina ogni responsabilità per la produzione, i contenuti e la diffusione di materiale video realizzato da soggetti terzi in Sicilia». Lo comunica in una nota ufficiale il costruttore di Mlada Boleslav in merito al video pubblicato da un magazine francese sulla prova della Karoq a Corleone dove si vede un uomo incaprettato nel bagagliaio della vettura ed il commento «così si usa in Sicilia» con chiari riferimenti alla mafia.



«Skoda - continua la nota - si dissocia espressamente da tutti i contenuti che possano costituire violazione della normativa civile e penale od oltrepassare i limiti della morale comune. È dispiaciuta per quanto successo a propria insaputa e riafferma di non essere mai stata né preventivamente informata né tantomeno coinvolta». Questa mattina su richiesta di Skoda Auto, della divisione francese e di quella italiana, il video è stato rimosso da Youtube. Con molta probabilità nelle prossime ore potrebbero giungere le scuse dei francesi attraverso i social.