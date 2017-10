Uccide la sua indovina dopo 20 anni di profezie mai avverate: "Le mie disgrazie colpa sua"

Venerdì 20 Ottobre 2017 - Ultimo aggiornamento: 14:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Da 20 anni aveva scelto di affidarsi alle profezie di una indovina, ma dopo che queste non si erano mai avverate ha deciso di uccidere la donna. Per questo motivo un pensionato russo, residente a Volgograd, è stato arrestato dalla polizia.L'uomo, hanno accertato gli inquirenti nel corso delle indagini preliminari, nel maggio del 2017 ha ammazzato la donna con 13 coltellate in seguito a un diverbio. L'uomo è stato arrestato e la polizia ha scoperto che sin dal 1997 - come riferito a Interfax da Olga Tokareva, assistente del procuratore regionale - faceva uso dei suoi servigi.Ultimamente però, stando alla ricostruzione delle forze dell'ordine, il pensionato aveva iniziato ad accusare la donna «di tutti i suoi mali». Stando alla testata VSE42 , l'anziano, al quale è stata diagnosticata una psicosi, ha optato per il folle gesto proprio perché frustrato «dal mancato avverarsi delle profezie».