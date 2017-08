Tragedia a Ibiza, turista ventenne precipita dal balcone e muore in un resort

Lunedì 14 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 14:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La dinamica della caduta dovrà essere accertata con precisione, ma ad un turista appena ventenne è stato fatale un volo dal balcone della sua stanza in un resort di Ibiza, situato al terzo piano.La notizia è riportata dal Mirror.co.uk, che annuncia che la vittima è di nazionalità britannica ma non ne rivela le generalità. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente e una parte del resort Jet Apartments, a Platja d'en Bossa, è stata chiusa e sottoposta a sequestro.Il sito del tabloid britannico spiega anche come la morte in vacanza del giovane turista segue di pochi giorni un'altra tragedia, quella di Callum Marriott, 26enne deceduto sull'isola la scorsa settimana dopo essere caduto da un terrazzo al quarto piano di una struttura alberghiera.