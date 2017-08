Turista italiano ucciso in Brasile: accoltellato durante un festino

Sabato 19 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 11:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un turista italiano è stato assassinato incon tre coltellate. Il corpo di, romano di 54 anni in vacanza, è stato trovato in un garage a, località balneare a 180 kilometri da Rio de Janeiro. L’uomo è stato trovato riverso a terra in una pozza di sangue con un sacchetto di plastica avvolto intorno alla testa. Due persone, un uomo e una donna, sono stati arrestati con l'accusa di omicidio.L'italiano sarebbe stato ucciso durante un festino organizzato in uno degli appartamenti del condominio dove è poi stato trovato il corpo. Sembra per un mancato pagamento legato a presunte prestazioni sessuali ricevute dall’italiano. In manette la padrona di casade Vasconcellos, 28 anni, e l’organizzatore del festino, il latitante. I due volevano fare a pezzi il cadavere e gettarlo in una discarica.