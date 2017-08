Venerdì 18 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 09:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una fortissima scossa di terremoto è stata avvertita all'Isola di, in pieno Oceano Atlantico. Il sisma è avvenuto alle 4.59 italiane con magnitudo 6.7. Non si hanno per ora notizie di danni. Ascensione è un'isola vulcanica ad oltre mille km dalle coste africane.