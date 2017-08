Bodybuilder fa un salto e si rompe l'osso del collo: muore davanti a una folla di fan Le terribili immagini

Venerdì 11 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 20:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È stato un salto mortale, nel senso letterale del termine, a spazzare via nei giorni scorsi l'esistenza di Sifiso Lungelo Thabete, giovane promessa sudafricana del bodybuilding, già laureatosi campione mondiale under 23 IFBB nella categoria fino ai 75 chili.Durante un'esibizione prima di una gara, accolto dall'ovazione del suo pubblico, in Sudafrica, ha effettuato un salto all'indietro, acrobazia già messa a segno in tante altre occasioni ma che stavolta è finita male: Sifiso è atterrato sulla testa spezzandosi il collo. Nel filmato girato da uno spettatore lo si vede rimanere immobile subito dopo l'impatto, mentre intorno a lui si affollano varie persone che prestano i primi soccorsi. Ogni tentativo di rianimarlo risulterà inutile: all'arrivo in ospedale il ragazzo è stato dichiarato morto.Sifiso, che aveva impressionato già in passato pubblico e giudici per le incredibili dimensioni muscolari e per la sua maturità, superiore a quella dei suoi coetanei, è stato ricordato sui social da tantissimi amici, parenti e appassionati, oltre che dalla rivista specializzata Muscle Evolution.